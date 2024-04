Fitch critique les objectifs de réduction du déficit du gouvernement français

L'agence de notation Fitch estime mardi que les objectifs de réduction du déficit du gouvernement français sont "peu ambitieux" et "de plus en plus hors de portée", sans pour autant sembler annoncer une nouvelle dégradation de la note souveraine de la France.

Dans ce commentaire, Fitch, qui avait abaissé de AA à AA — avec perspective stable la note française en avril 2023 - notation confirmée en octobre — estime en effet que"toute autre action de notation négative dépendrait d'une nouvelle aggravation importante de l'endettement public, ce que nous considérons comme improbable". Fitch doit publier sa nouvelle évaluation de la France le 26 avril.Dans ce commentaire, Fitch rappelle néanmoins que le déficit public de la France s'est établi à 5,5% du PIB en 2025,"dépassant largement" les estimations du gouvernement (4,9%) et celle de l'agence elle-même (4,9% en octobre

