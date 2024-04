Financement public de l'enseignement privé en France mis en cause

Près de 17 % des élèves en France (2 millions) sont scolarisés dans des établissements scolaires privés, à 95 % catholiques, qui sont financées « a minima à 75 % par la puissance publique ». Or l’utilisation de ces fonds publics et les contrôles des écoles sont mis en cause dans un rapport parlementaire présenté ce mardi en commission des affaires culturelles et de l’éducation, à l’Assemblée nationale.

Signé des députés LFI Paul Vannier et Renaissance Christopher Weissberg, Il étrille le financement public de l’enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique, et propose des sanctions en cas de manquements. Les rapporteurs ont auditionné près de 60 organismes (administrations, collectivités territoriales, réseaux d’établissements, enseignants…) afin d’évaluer les financements publics alloués aux établissements d’enseignement privés

