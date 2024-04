Finales territoriales des cadets et des juniors au stade du Célé

Le stade du Célé ou stade Robert Bories, à Bagnac devrait trouver un air de fête samedi 6 avril. La Fédération de Rugby l’a désigné pour recevoir les finales territoriales des "cadets" (U16) et des "Juniors" (U19) ; c’est un rugby passionnant qui sera proposé ; l’élite de demain.

La proximité des clubs engagés doit faire de ce jour une occasion de retrouver les pères et grands-pères, eux mêmes anciens rugbymans, encourager leurs rejetons et se souvenir du temps où… À 13 h 30, Figeac retrouvera le Stade Maursois en finale des cadets et à 15 h 30 les Juniors de Maurs recevront l’Entente Bretenoux-Biars-Vayrac.Comme une fête n’en cachera pas une autre, au mois de juin, Le Rugby-Club-Bagnacois honorera le dixième anniversaire de son titre de Champion de France.Le foot de Haut-Célé brille avec les féminines qui sont en tête de leur championnat ; samedi 6 avril elles iront défier leurs adversaires d’un soir (20 heures) de Ségala-Foot à Sousceyra

