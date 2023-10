Finale de la Coupe du monde de rugby 2023 | Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : Suprême suprématie en jeu

Samedi soir au Stade de France, il n'y aura qu'une seule nation sur le toit de la planète ovale. Cela sonne comme un poncif, à l'orée d'une finale de Coupe du monde, mais il est question d'une domination au spectre plus large que quadriennal, entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Deux géants différents, sans être opposés, qui briguent une quatrième couronne dont personne ne s'est coiffé.

. Celle-ci oppose l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande, deux nations qui partagent le record de sacres planétaires, avec trois couronnes. Springboks et All Blacks ont trusté 66,7% des titres en jeu et passeront donc à 70% dans quelques heures au Stade de France. Mieux – ou pire, c'est selon : les cinq dernières éditions auront été remportées par l'un des deux géants qui se font face à Saint-Denis.

Pourtant, même en se privant d'un Manie Libbok garant d'une certaine fantaisie au profit d'un Handré Pollard aussi redoutable que scolaire, les Boks conservent un triangle arrière Kolbe-Willemse-Arendse susceptible de nous faire frissonner. Quant à la brutalité de leur paquet d'avants : elle est indéniable, mais le répondant des hommes en noir, en la matière, n'a que peu d'égal. headtopics.com

(de la rivalité avec les All Blacks)", a de son côté considéré Faf de Klerk, son sélectionneur Jacques Nienaber évoquant "". On peut les soupçonner d'une pointe d'emphase mais difficilement les contredire. C'est un moment d'histoire qui nous attend samedi. Elle se répète un peu, certes, mais on ose espérer que ce soit pour le meilleur.

Finale de la Coupe du monde 2023 : la composition des All Blacks, avec du très lourdRUGBY. Les All Blacks restent sur la continuité pour la finale de la Coupe du monde 2023 face à l'Afrique du Sud. Certains joueront leur ultime sélection avec la Nouvelle-Zélande.

