Fin de vie : le texte qui bouleverse les clivages

Il faudra répondre à 5 critères pour y avoir recours. Deux critères administratifs : résider en France et avoir plus de 18 ans. Trois critères médicaux qui seront évalués par plusieurs professionnels de santé :

- Un « pronostic vital engagé à moyen terme » sans plus de précisions sur le délai (comme il est question de « court terme » dans la loi Claeys-Leonetti)- La certitude que c’est un « choix libre, éclairé et répété ».

Chaque mot a son importance. Et, en parallèle, une clause de conscience pour tous les professionnels de santé, pas que les médécins. Ce cadre pourra bien sûr évoluer au gré des discussions parlementaires.

Au RN, Marine Le Pen y est opposée mais, comme dans tous les groupes, la liberté de vote sera totale. Et une majorité pourrait y être favorable. Beaucoup n’ont pas d’avis tranché, sentent que c’est un appel de la société. Le noyau dur de catholiques convaincus et hostiles n’est pas si important que ça.

Chez LR, ce devrait être un peu plus homogène, le Sénat s’y opposera… Mais une petite dizaine de députés semblent convaincu par le projet. La Manif pour tous est passée par là. Plusieurs regrettent d’avoir suivi le mouvement il y a 10 ans et se disent : « après tout, c’est le sens de l’Histoire ».C’est à son image, sur ce sujet : jamais tranché, souvent un peu embêté, parfois muet.

