Fin de la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements dans le mouvement sportif

Après 90 auditions, c’est donc terminé pour cette commission d’enquête parlementaire. Que faut-il retenir ? Il y a beaucoup de choses à retenir. Le but de notre Commission d’enquête était d’identifier les dysfonctionnements au sein du mouvement sportif. Oui, on se rend compte qu’il y en a, c’était évident. Après, il y a des choses qui vont bien dans le mouvement sportif, il ne faut pas non plus dire que tout est à jeter.

Ce qui m’a marqué, ce sont ces dirigeants qui n’ont pas du tout prix conscience des enjeux de la société actuelle. Et que du coup, il y aura une difficulté à se réformer d’eux-mêmes. Pour moi, ça justifie encore plus la création de cette commission d’enquête, l’Etat doit vraiment œuvrer et légiférer pour faire avancer les choses. On voit bien aujourd’hui que pour le ministère des Sports, en ce qui concerne sa tutelle et son contrôle, nous sommes vraiment très très loin de ce qu’il faudrait faire pour que ça fonctionne correctement





RMCsport

