Fin de la collaboration entre David Sanchez et McLaren

Trois mois après sa nomination chez McLaren au poste de directeur technique, David Sanchez et l’écurie anglaise ont annoncé la fin de leur collaboration ce mardi 2 avril 2024.

Malgré un début de saison positif, qui voit McLaren pointer à la« reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de faire partie de cette équipe »« Même si le rôle que nous avions envisagé et accepté ne correspondait pas à la réalité du poste que j’ai trouvé, je pars avec respect pour le leadership, admiration pour le dévouement de mes collègues, et notre appréciation pour l’ouverture et l’honnêteté avec lesquelles nous avons discuté et sommes arrivés à cette décision »De son côté, le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, poursuit ses manœuvres entreprises il y a moins d’un a

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

McLaren se sépare de David Sanchez et réorganise sa direction techniqueMcLaren a annoncé mardi différents changements au sein de son organisation. Trois mois après son arrivée, le directeur technique, David Sanchez, quitte ses fonctions d'un commun accord.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Barkley 2024 : fin de course pour Aurélien SanchezAlors qu'il avait remporté la Barkley il y a un an, le Français Aurélien Sanchez a dû quitter la course après l'entame du troisième tour ce jeudi après une chute.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Karl-David Nkounkou remplace Joshua Ferguson à Vitré pour la fin de saisonNM1 - Karl-David Nkounkou arrive à Vitré pour la fin de la saison 2023-2024 de Nationale 1 (NM1), suite à la blessure de Joshua Ferguson.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Clap de fin pour Atlas VPN : le fournisseur fermera ses portes à la fin du moisLe fournisseur de réseau privé virtuel Atlas VPN a annoncé qu'il fermerait ses portes à la fin du mois d'avril. Les abonnés titulaires d'une licence VPN en cours de validité migreront automatiquement vers NordVPN.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Oscar Piastri est prêt à prendre le pouvoir chez McLarenPour Oscar Piastri, c'est une montée en puissance progressive, qui commence à se voir, remettre en cause une hiérarchie bien établie chez McLaren.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Lando Norris (McLaren) domine les essais libres 1 du Grand Prix d'AustralieLe Britannique Lando Norris (McLaren) a été le plus rapide, vendredi sur le circuit de Melbourne, lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. Il a devancé Max Verstappen (Red Bull) et George Russell (Mercedes).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »