Comme le Polaroid et le tourne-disque, le téléphone portable à clapet ou à touches fait partie des objets vintage à avoir connu, ces dernières années, un certain retour en grâce.

tempête Frédéric Bordage. Fondateur en 2004 du collectif GreenIT, il tient à préciser que notre entretien téléphonique se fait sur unLe parc actif 2G-3G représente 69 millions d’équipements, selon les chiffres de l’Arcep pour la fin 2022 – une grande partie d’entre eux pouvant toutefois supporter la migration vers la 4G-5G.

« Les opérateurs devront à tout prix adapter leurs offres, pour que ces personnes n’aient pas à payer plus cher qu’elles ne le font actuellement », « Cette bascule technologique est peut-être nécessaire, mais personne ne doit être laissé sur le carreau ! » headtopics.com

Pour Marceau Coupechoux, professeur d’informatique à Télécom Paris et à Polytechnique, le problème de ce passage d’une génération de réseaux à l’autre est plus général, et tient en deux mots : effet rebond.

