Feu vert environnemental pour la LGV Bordeaux-Toulouse

C'est un grand projet qui devrait changer les habitudes des voyageurs. Vendredi 9 février 2024, la préfecture de la Haute-Garonne annonçait le feu vert environnemental pour les Aménagements Ferroviaires du Nord de Toulouse (AFNT). Une étape qui permet d'ouvrir la voie pour l'arrivée de la LGV entre Bordeaux et Toulouse .

À lire aussi LGV Bordeaux-Toulouse : un maire dénonce 'la plus grande gabegie financière du siècle' 327 km de ligne à réaliser Le dossier s'inclut dans le cadre du Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) et vise à prolonger le réseau à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, mais aussi vers l'Espagne. Concrètement, deux nouvelles lignes vont être réalisées sur 327 km au total depuis Bordeaux vers Toulouse et vers Dax. Des aménagements sont également prévus sur le réseau existant pour le développement de la desserte TER et l'accueil des TG

LGV Bordeaux Toulouse Réseau À Grande Vitesse Aménagements Ferroviaires

