Feu d'artifice surprise à Nantes pour réaliser le rêve d'un adolescent malade

Les fusées et jeux de lumière ont bruyamment illuminé le ciel de l’ouest de Nantes pendant un peu plus de sept minutes. Et les nombreux témoins se sont demandé qui pouvait bien être l’organisateur de ce spectacle imprévu. Un feu d’artifice surprise a été tiré mercredi soir, vers 21h05, au-dessus de la Loire, à proximité du pont d’Anne-de-Bretagne. Répétition du 14-Juillet ? Tirs sauvages ? Evénement privé ? Les théories véhiculées sur les réseaux sociaux témoignent de l’étonnement suscité.

La réponse est finalement venue de la Société francophone d’études et de recherche sur les handicaps de l’enfance (Sferhe), laquelle tient jusqu’à ce jeudi soir son congrès annuel à la Cité des congrès : le feu a été déclenché pour réaliser le rêve d’Arthur, un adolescent de 15 ans, souffrant d’une maladie orpheline de l’appareil locomoteu

Feu D'artifice Nantes Adolescent Malade Rêve Témoins

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20minutesMars / 🏆 43. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Nantes : Dans ces cimetières, on peut cueillir librement les fleurs pour orner les tombesLa mairie a fait planter 70.000 bulbes de fleurs dans cinq de ses cimetières

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Nantes : les sublimes tifos de la Brigade Loire pour les 25 ansLe FC Nantes reçoit cet après-midi Strasbourg, l'occasion pour les supporters des Canaries de déployer des tifos en l'honneur de la Brigade Loire.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Classic Loire-Atlantique : les mauvais choix et les regrets du CIC U NantesClément Braz-Afonso s’est immiscé dans la première échappée du jour, mais il fallait être dans la deuxième. Journée à oublier pour le CIC U Nantes, ce samedi 16 mars.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Nantes : les bus et les trams à l'arrêt après des violences quartier BellevueAucun bus ni tram ne circulent ce lundi à Nantes. Les conducteurs ont refusé de prendre leur service à la suite de nouvelles violences survenues sur le réseau Naolib samedi soir.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »