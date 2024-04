Festival gastronomique et solidaire Cheffes à Marseille

28 cheffes, 10 stands, des menus en 5 temps… Le festival gastronomique et solidaire Cheffes débarque les 7 et 8 avril aux Grandes tables de la Friche la Belle de Mai pour une troisième édition. Après le succès de ses deux éditions précédentes, l'association d'aide alimentaire Ernest organise une nouvelle édition du festival Cheffes à Marseille, en partenariat avec Les grandes tables - Friche la Belle de Mai.

Depuis 2015, Ernest propose un système simple, le « pourmanger » : une majoration indolore de quelques centimes que le restaurateur applique sur une addition, un plat, un café dans son établissement afin de financer des programmes d‘aide alimentaire de son quartier. Aujourd’hui, Ernest fédère 200 chef·fe·s et restaurateurs·trices solidaire

