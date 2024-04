Festival de théâtre : les spectacles populaires se remplissent rapidement

Si vous vouliez vous faire tout le festival, ce n’est plus possible. 130 pass pour les 8 spectacles ont tout de même été vendus. La notoriété des Jumeaux, originaire des Weppes, a vite fait partir les 185 places.On le sait, le public plébiscite l’humour, ce qui explique aussi le succès des Michel’s, ce spectacle façon show télévisé reprend les chansons des Michels connus ! Mais, il en reste un peu… Avis aux amateurs, c’est le vendredi 12 avril.

L’autre spectacle musical, sur Boris Vian, a également quasiment fait le plein. Il faut dire qu’il sera joué dans la petite salle de café-théâtre La Scène, au hameau de Martinsart.Un festival inéditSur l’ensemble des pièces, toutes jouées à Avignon l’été dernier, on est en moyenne à 70 % de réservation. Mieux vaut toujours réserver en ligne (jusqu’à 2 heures avant le début) mais, pour certains spectacles, le public pourra aussi à coup sûr acheter son billet sur plac

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Près de 130 établissements scolaires visés par des menaces depuis la semaine dernièrePrès de 130 établissements scolaires ont été ciblés par des actes malveillants visant les environnements numériques de travail (ENT) depuis la semaine dernière, a annoncé lundi 25 mars le ministère de l’Éducation.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Près de 130 collèges et lycées visés par des menaces depuis la semaine dernièreToutes ces situations 'ont été signalées aux forces de l'ordre', a indiqué le ministère de l'Education nationale.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Système vétuste et maintenant dégradations : en Guadeloupe, 130 000 personnes privées d’eau potable après desIl faudra des semaines pour rétablir l’accès sur l'ensemble de l'archipel, et plus d’un milliard d’euros d'investissements pour éviter les fuites : la moitié de l’eau est perdue dans le réseau vétuste.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

En Guadeloupe, 130 000 usagers privés d’eau après des « actes de malveillance »Douze communes subissent des « coupures totales ou partielles depuis mardi soir », selon la préfecture, conséquence de « dégradations commises sur le système de distribution d’eau potable ».

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Guadeloupe : 130 000 usagers privés d'eau après des « actes de malveillance »Douze communes guadeloupéennes, sur les 32 que compte l'archipel français, sont privées d'eau après des « actes de malveillance » a annoncé la préfecture de Guadeloupe, qui précise que la durée des travaux pourrait durer jusqu'à 12 jours dans le pire des cas.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Kärcher : moins de 190 euros pour saisir ce puissant nettoyeur et sa pression de 130 barsUn nettoyeur haute pression est un outil idéal pour entretenir vos allées, vos façades de maison et bien d’autres surfaces. Puissant et maniable, le Kärcher K4 Power Control est affiché en réduction sur Cdiscount, où vous pouvez le trouver à moins de 190 euros au lieu de 289,99 euros en ce moment.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »