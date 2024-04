Fermeture du tunnel de Siaix à Aime-la-Plagne pour des travaux de maintenance

Pendant cinq jours, la circulation nocturne sera un peu compliqué à Aime-la-Plagne. En effet, la préfecture de Savoie a annoncé la fermeture du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024 du tunnel de Siaix entre 22h et 5h du matin pour des travaux de maintenance. La maintenance de ce tunnel est réalisé deux fois par an. Lors de ces travaux, les techniciens vérifieront le réseau électrique, l’éclairage, les automatismes, la signalisation et la ventilation.

Pour compenser cette absence de tunnel dans les deux sens de circulation pendant plusieurs nuits, la préfecture de Savoie conseille plusieurs itinéraires de substitution : Déviation des véhicules légers mise en place par la RD220 et la RD88 (Notre-Dame-du-Pré)

