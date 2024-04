Fermeture d'un point de vente de boucherie-traiteur à Lyon pour cause d'hygiène

Boucherie,Traiteur,Lyon

Un point de vente de boucherie-traiteur à Lyon a été fermé pour cause d'hygiène après un contrôle préfectoral. Le rapport mentionne des manquements graves aux règles d'hygiène, tels que la présence de cafards et de déjections de rongeurs, ainsi que des mauvaises conditions de stockage et de conservation des aliments.