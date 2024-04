Fermeture d'un espace de jeu couvert à Saint-Jean-de-Luz

Ouvert il y a plus de 20 ans dans la zone économique Jalday, l’espace Luzi parc de Saint-Jean-de-Luz était géré depuis octobre 2017 par Océane et Marie Marcille.Ouverte il y a plus de 20 ans dans la zone Jalday de Saint-Jean-de-Luz, l’aire de jeux intérieure était gérée depuis 2017 par Marie et Océane Marcille.

Le Covid puis les hausses des charges ont eu raison du modèle économique de cette petite entreprise familialetablie depuis plus de 20 ans dans la zone Jalday de Saint-Jean-de-Luz et gérée depuis octobre 2017 par deux honorables représentantes de la famille Marcille,va fermer définitivement ses portes au terme d’une ultime après-midi de rires partagés, ce mercredi 1er mai, autour des ponts de singe, trampolines, piscines à balles et autres toboggans. Une mauvaise nouvelle pour les nombreuses familles habituées à fréquenter avec leurs enfants de 0 à 12 ans cet espace de jeu couvert

Espace De Jeu Fermeture Saint-Jean-De-Luz Covid-19 Charges

