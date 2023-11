Femme juive poignardée à Lyon, acte antisémite démontré

Une femme juive a été poignardée à Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais le caractère antisémite de l'attaque a été démontré selon l'avocat de la victime. Cet acte antisémite rappelle les assassinats d'enfants juifs commis par le terroriste Mohammed Merah, qui n'ont pas suscité suffisamment d'émotion selon Samuel Sandler, père et grand-père de victimes.

Dans un autre sujet, la tempête Domingos a causé des problèmes dans le Finistère, mais le président du conseil départemental assure que toutes les routes seront débloquées. De plus, un salarié d'Enedis est décédé et le président du conseil départemental adresse ses condoléances à la famille et aux agents de l'entreprise. Enfin, un train Paris-Toulouse a été bloqué après avoir percuté un arbre, laissant les passagers dans le froid pendant plusieurs heures. La cellule de crise de la préfecture de Gironde a également été activée en raison de la tempête Domingos

:

FRANCE3PROVENCE: A Lyon, une femme poignardée à son domicile, une croix gammée retrouvée sur sa porteLa piste d'une agression antisémite serait privilégiée selon nos confères de Lyon Mag. L'agression s'est déroulée ce samedi 4 novembre en début d'après-midi. La femme aurait été poignardée à plusieurs reprises dans l'abdomen.

La source: France3Provence | Lire la suite »

CNEWS: Lyon : une femme de confession juive poignardée à deux reprises à son domicileUne femme de 30 ans, de confession juive, a été poignardée ce samedi, à son domicile à Lyon. La police judiciaire et la sûreté départementale ont été saisies de l'enquête. La piste de l'acte antisémite est privilégiée.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LEPOİNT: À Lyon, une femme de confession juive poignardée à son domicile« Le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite », selon le parquet.

La source: LePoint | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Lyon : une femme de confession juive poignardée, une croix gammée dessinée sur sa porteUne femme juive a été poignardée à son domicile à Lyon ce samedi 4 novembre. Une croix gammée a été gravée sur sa porte, son avocat déplore une agression antisémite. L’auteur des faits est toujours recherché.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

ACTUFR: Lyon : une femme juive poignardée chez elle, une croix gammée sur sa porteUne femme de 30 ans de confession juive a été poignardée à son domicile de Lyon ce samedi. Une croix gammée a été découverte sur sa porte d’entrée. La piste antisémite est avancée.

La source: actufr | Lire la suite »

LAPROVENCE: Lyon : une femme poignardée à son domicile, l'acte antisémite privilégiéUne trentenaire, de confession juive, a été poignardée à son domicile. Une croix gammée a été gravée sur sa porte d'entrée.

La source: laprovence | Lire la suite »