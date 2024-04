Fear The Walking Dead : un extrait inédit dévoile la suite de la série

La série The Walking Dead est loin d’être morte. Ce week-end, les spectateurs américains ont pu poser les yeux sur le final de la série, centrée sur les retrouvailles de Rick et Michonne. Comme à son habitude, AMC n’a pas pu résister à l’envie d’en montrer un peu plus sur ce que l’avenir réserve à son estampille. Sans surprise, c’est Fear The Walking Dead — seule série renouvelée pour le moment — qui s’est montré au travers d’un extrait inédit.

L’heure de la réunion des anciens semble avoir sonné. C’est déjà ce que laissait entendre le final de la première saison. Après la disparition de Daryl — dans des circonstances encore obscures — le personnage de Melissa McBride se lance à sa poursuite. Elle a retrouvé sa moto et semble bien décidée à faire la lumière sur cette affaire. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est qu’un océan la sépare désormais de son compère. Il devrait s’agir pour les premiers épisodes d’évoluer sur les deux continents en simultanés, avant de faire se retrouver les personnages. Après tout, la saison est baptisé

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



JournalDuGeek / 🏆 13. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« The Walking Dead : The Ones Who Live ». Rick et Michonne de retour dès aujourd’hui sur Paramount+La série « The Walking Dead » se poursuit en zoomant sur des personnages forts. Après « The Walking Dead : Daryl Dixon » voici « The Walking Dead : The Ones Who Live », qui signe le retour du couple vedette Rick et Michonne. La série est disponible dès ce vendredi 29 mars 2024 sur la plateforme Paramount + (accessible via Canal+).

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

5 choses à savoir avant de regarder The Walking Dead : The Ones Who LiveSix ans, c'est long. Les spectateurs de The Walking Dead ont eu le temps d'oublier des informations capitales concernant Rick et Michonne. Voici ce qu'il faut savoir.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

« C’est Walking Dead ! » : à Aubervilliers, la dégringolade du Millénaire, le centre commercial fantômeMcDo, Vapiano, Zara… Les fermetures s’enchaînent dans le centre commercial, à l’allure de plus en plus désertique. Sur place, les commerçants regrettent le manque d’information et de transparence des copropriétaires, Klepierre et Icade. La mairie, elle, évoque des réflexions encore secrètes pour un nouveau projet.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

« Le Négociateur », « The Walking Dead : The Ones Who Live »... : quelles séries regarder ce week-end ?Andrew Lincoln campe toujours le rôle du valeureux Rick Grimes, dans The Walking Dead : The Ones Who Live, mais sous un jour plus vulnérable. La série est à retrouver sur Paramount+ à partir du 29 mars 2024.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Critique : The Walking Dead – The Ones Who Live vaut-elle le coup ? ❤️‍🩹Après des années d'absence, Rick et Michonne reviennent sur nos écrans pour le spin-off The Ones Who Live. La dernière série The Walking Dead signe-t-elle l'heure de la rupture ? Critique.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Critique : The Walking Dead – The Ones Who Live vaut-elle le coup ? ❤️‍🩹Après des années d'absence, Rick et Michonne reviennent sur nos écrans pour le spin-off The Ones Who Live. La dernière série The Walking Dead signe-t-elle l'heure de la rupture ? Critique.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »