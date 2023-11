FDJ : comment fonctionne EuroDreams, la nouvelle loterie qui permet de gagner 20 000 euros par mois

Une première en 20 ans : la Française des Jeux lance, ce lundi 30 octobre 2023, un nouveau jeu de tirage. Intitulée EuroDreams, cette loterie permet, au grand gagnant, de remporter 20 000 euros par mois, pendant 30 ans.

Un gain par rente, donc, qui constitue une première européenne. Notons que sept autres loteries sont associées au projet : Espagne, Irlande, Belgique, Portugal, Autriche, Suisse, Luxembourg. Les grilles sont en vente dès aujourd'hui mais le premier tirage aura lieu dans une semaine, le lundi 6 novembre. 20 000 euros par mois pendant 30 ans : la FDJ lance EuroDreams, c'est quoi cette nouvelle loterieFinalement, ce nouveau jeu repose sur un principe très simpliste à l'instar du Loto ou de l'EuroMillions.

Il faut cocher six numéros parmi quarante, et un numéro complémentaire parmi cinq (appelé numéro « Dream ») pour constituer sa combinaison. Une grille coûte 2,50 euros. Il est possible de remplir une grille dans les 30 000 points de vente de la FDJ ou sur le site de la Française des Jeux. Les tirages auront lieu chaque lundi et jeudi de la semaine.

Chaque soir de tirage, il sera possible de valider la grille jusqu'à 20 h 15. Le tirage sera effectué vers 21 h et les résultats annoncés sur le site de la FDJ aux alentours de 22 h.

En revanche, il y a une chance sur 4,66 de remporter un lot. Les gains se déclinent de manière dégressive de la manière suivante : Le premier rang permet de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros (six bons numéros + le numéro 'Dream') ;

