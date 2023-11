Faux billets, fausse identité et vrais vols à main armée : un homme interpellé à Montpellier et incarcéré

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Lancement de la démarche d'études multimodales de MontpellierLe préfet de la région Occitanie Pierre-André Durand et la présidente de la Région Occitanie Carole Delga ont lancé la démarche d'études multimodales de Montpellier pour relever le défi de la mobilité tout en tenant compte des enjeux environnementaux. Lire la suite ⮕

Grève des agents de nettoyage au CHU de MontpellierUne quarantaine de salariés d'Onet sont en grève depuis un mois et demi au CHU de Montpellier. Ils réclament une révision de leurs conditions de travail et l'annulation des mises à pied. Lire la suite ⮕

Rassemblement à Montpellier pour défendre les livreursLe Mouvement des coursiers indépendants organise un rassemblement à Montpellier pour défendre les intérêts des livreurs, laissés à l'abandon par les plateformes de livraison. Les livreurs font face à des problèmes de sécurité et ne sont pas indemnisés par Uber. De plus, ils doivent acheter leurs propres équipements. Le manque de communication entre les dirigeants et les coursiers est également un problème. Lire la suite ⮕

Manifestation à Montpellier en soutien à GazaPlusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Montpellier pour soutenir la population de Gaza et demander l'arrêt des bombardements. Malgré l'interdiction initiale, la manifestation a été autorisée par le tribunal administratif. Lire la suite ⮕

Toulouse FC à Montpellier pour relancer la machineAprès une défaite à Liverpool, Toulouse FC affronte Montpellier pour reprendre l'avantage en Ligue 1. Montpellier traverse des problèmes extra-sportifs. Lire la suite ⮕

Reprise du championnat de France de rugby avec Montpellier contre Racing 92Après la Coupe du monde de rugby, le championnat de France reprend avec la quatrième journée de Top 14. Montpellier affronte le Racing 92 avec une équipe renforcée par des joueurs revenant de blessure. Lire la suite ⮕