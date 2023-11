Faut-il interdire l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs ? Notre langue française est-elle en danger ?

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Une émission durant laquelle VOUS avez la parole....

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui l'écriture inclusive.

Attaque du bus de l'OL : réaction de Rudy Manna dans l'émission de Pascal PraudRudy Manna, porte-parole Alliance Police, réagit aux comportements des supporters qui ont attaqué le bus de l'OL dans l'émission 'Pascal Praud et vous'. Il demande des sanctions exemplaires pour ces individus. Lire la suite ⮕

Les effets du changement d'heure sur notre santé et notre vitalitéLe changement d'heure a des effets sur notre santé et notre énergie. La perte d'une heure de sommeil peut entraîner une baisse de performance et de concentration. Cependant, la capacité à compenser ce manque de sommeil varie d'une personne à l'autre. Lire la suite ⮕

«C'est un saccage de notre belle langue française», une enseignante s’insurge...Pascal Praud et vous - «C'est un saccage de notre belle langue française», une enseignante s’insurge face à l’écriture inclusive Lire la suite ⮕

Pascal Donnadieu annonce sa retraite après une carrière extraordinairePascal Donnadieu, entraîneur de l'équipe de Nanterre, annonce sa retraite après une carrière réussie avec de nombreux titres. Il considère que c'est le bon moment pour partir et qu'il vaut mieux finir dans la force de l'âge. Malgré cela, il savoure chaque instant de sa décision et est fier de son parcours. Lire la suite ⮕

Candice Pascal fait danser les amateurs de jive à MontbetonCandice Pascal, danseuse révélée par l'émission Danse avec les stars, a donné un cours de jive lors du festival Sunlight SBK à Montbeton. Près de 150 personnes ont participé à cette session d'une heure. Lire la suite ⮕

Pascal Butterlin : découvrir un taureau ailé de Khorsabad, 'c'est un rêve d'archéologue'Un immense taureau ailé du VIIIe siècle avant JC exhumé en Irak : Pascal Butterlin, archéologue, professeur d'archéologie du Proche-Orient ancien à l'université de Paris I, est l'invité de 6h20. Lire la suite ⮕