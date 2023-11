Faut-il appliquer un soin «anti-âge» dès la vingtaine pour prévenir les signes du vieillissement ?

Sur les réseaux sociaux, les conseils et tutoriels pour adopter une routine beauté dite «anti-âge» passionnent un certain public qui n’a pas encore vu l’ombre d’une ride pointer sur leur visage. Sur TikTok notamment, plateforme de prédilection de la Génération Z, les jeunes de moins de 25 ans s’adonnent avec ferveur à des rituels de soins à but «préventif» afin de retarder l'apparition des signes du vieillissement.

Conclusion, «appliquer tous les jours sur sa peau une crème qui n'a pas fait preuve d'efficacité et qui est potentiellement irritante quand on a la vingtaine, en regardant le rapport bénéficie/risque, ce n’est pas vraiment une bonne idée», soutient le médecin.

Joshua Osih: «Il faut absolument un agenda social-démocrate au Cameroun, le SDF est la réponse»Le dixième congrès ordinaire du Social Democratic Front (SDF) s'est achevé hier, dimanche 29 octobre, à Yaoundé avec l'élection du tout du nouveau président de cette formation politique de l'opposition, fondée en 1990. Et c'est, comme annoncé, le favori qui a été élu. Il s'agit du député Joshua Osih. Lire la suite ⮕

La vie est belle mais ce monde est pourriUne chanson qui parle des amis de Django Reinhardt et de la vie d'un personnage aimé ou détesté. L'expression artistique est vitale pour lui et son EP a été enregistré dans les studios La Frette, où il ressent la présence des artistes précédents. Son premier album sera un live l'an prochain. Lire la suite ⮕

Machine à café à grains : elle est signée Delonghi et elle est en promotion folleCette machine expresso fabriquée par Delonghi, est devenue une véritable référence et profite d'un prix exceptionnel pour une période limitée. Lire la suite ⮕

Une averse malouine sur la plage d'Ille-et-VilaineÉric Salch est sacré pour sa BD étonnante où tout est vrai, du décor aux histoires. Lire la suite ⮕

Le Xiaomi Redmi Note 12 4G : un smartphone de qualité à petit prixSi vous êtes à la recherche d'un smartphone 4G de qualité qui vous propose des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur des téléphones haut de gamme, ne cherchez plus, vous l’avez trouvé. En effet, le Xiaomi Redmi Note 12 4G est actuellement proposé par le site de vente en ligne Amazon au prix ridicule de 147,19 euros. Au premier abord, on pourrait croire que le mobile est de qualité très moyenne compte tenu de son petit prix. Dans le cas présent, le Xiaomi Redmi Note 12 a reçu la note excellente de 4,6 sur 5, donnée par ses utilisateurs vérifiés. Ceci s'explique par de très nombreux critères. D'abord, le mobile est solide et entièrement étanche. De plus, il dispose d'un déverrouillage par empreintes digitales. Mais ce n'est pas tout. Découvrez les meilleurs codes promo juste ici Compte tenu de ses caractéristiques, le Xiaomi Redmi Note 12 est donné sur ce site ! Le microprocesseur qui orchestre le Xiaomi Redmi Note 12 n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du célèbre Qualcomm Snapdragon 685 cadencé à 2,8 GHz. La mémoire RAM de 4 Go est très confortable et le smartphone dispose d'un stockage interne de 128 Go qui peut être augmenté en ajoutant une simple carte microSD. Autre surprise, avec une taille de 6,67 pouces, l'écran est très grand. De plus, il est équipé d'une dalle AMOLED et vous propose une très belle résolution de 2400 x 1 080 pixels Lire la suite ⮕

Enfants palestiniens réfugiés dans l'hôpital Nasser du camp de réfugiés de Khan Younis dans le sud de GazaLes bombardements sont effroyables. Ils font un bruit terrifiant... C’est terrifiant… j’ai décidé d’arrêter de m’alimenter. Je ne mange plus. À quoi ça sert ? Chacun attend son tour pour mourir. Ça sera peut-être demain ou après-demain ? Ça va finir par arriverEn plus de la petite Dhahab âgée d’un an et demi, Rami est le père d’Adam, dix ans, et de Line six ans. Interrogé, une première fois la semaine dernière, il affirmait se battre pour la survie des siens. Mais désormais, il baisse les bras. « Vous pensez que Gaza est la plus grande prison à ciel ouvert au monde ? Non, c’est la plus petite cellule de prison au monde. C’est l’endroit le plus densément peuplé. Et notre territoire est désormais réduit, puisque l’armée israélienne va occuper le nord de Gaza. C’est la même population, avec deux fois moins de place. Il nous faudrait un miracle pour surmonter tout çaComme beaucoup de Gazaouis, Rami a écrit son numéro de téléphone et leur nom sur le corps de ses enfants, à même leur peau. «Le bilan des frappes israéliennes et des combats sur la bande de Gaza est de presque 8000 morts selon le ministère de la Santé palestinien. Ce ne sont pas des chiffres du Hamas mais de l’Autorité palestinienne qui est également présente à Gaza Lire la suite ⮕