Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 94 - Familles nombreuses : la vie en XXL

De son côté, la famille Baudrand visite le village du père Noël pour le plus grand plaisir des triplées.

Il est l’heure d’aller au lit pour les Riquelme, mais avant tout le monde se brossent les dents. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 94.

Le jour du terme de la grossesse est arrivé pour Vanessa BénaïssaVanessa Bénaïssa se rend à la maternité alors que le jour du terme de sa grossesse est arrivé. Giullyan va mieux après l'accident de la veille, donc Stéphanie Riquelme emmène toute la tribu à l'école. Épisode 93 de la saison 07 de Familles nombreuses : la vie en XXL. Lire la suite ⮕

Inquiétude des familles des otages retenus par le Hamas dans la bande de GazaLes familles des otages, en majorité israéliens, retenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont exprimé samedi leur « inquiétude » et exigé du gouvernement des explications après les opérations militaires dans le territoire palestinien. Lire la suite ⮕

Familles d'otages israéliens et français demandent des réponsesDes familles d'otages israéliens et français se rassemblent à Tel-Aviv pour demander des informations sur la localisation des otages et un plan de récupération. Elles veulent que leurs proches rentrent à la maison. Lire la suite ⮕

Le ministre de la Défense israélienne rencontre les familles d'otagesLe ministre de la Défense israélienne Yoav Gallant accepte de rencontrer certaines familles d'otages pour discuter de la situation de leurs proches aux mains du Hamas. Lire la suite ⮕

L'aspirateur traîneau Rowenta Compact Power XXL : un petit gabarit pour un nettoyage efficaceL'aspirateur traîneau Rowenta Compact Power XXL est un modèle compact et pratique, idéal pour le rangement. Avec sa technologie EffiTech et sa tête d'aspiration haute efficacité, il offre des performances optimales sur toutes les surfaces. Son bac à poussière XXL permet une autonomie confortable. Lire la suite ⮕

Les familles d'otages et de disparus réclament des réponsesLes familles d'otages et de disparus demandent des réponses et méritent des réponses, déclare le porte-parole du Forum des familles d'otages et de disparus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu les a reçues. Environ 230 otages seraient retenus dans la bande de Gaza. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Lire la suite ⮕