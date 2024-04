Famille de Samara agressée à Montpellier : la jeune fille est sortie du coma

La famille de Samara, violemment agressée le 2 avril à la sortie des cours à proximité du collège Arthur-Rimbaud à Montpellier, est sous le choc. La jeune fille de 13 ans a été hospitalisée au DAR et placée sous coma artificiel hier soir. Son pronostic vital n'est désormais plus engagé, elle est aussi sortie du coma. Sa grand-mère a exprimé son désarroi devant les grilles du collège et a dénoncé les événements atroces qui sont camouflés par la direction.

