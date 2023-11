Faire des bébés dans l'espace : un défi pour l'avenir de l'Humanité

Faire des bébés dans l'espace. L'idée peut paraître folle. Pourtant, les raisons qui pourraient pousser les Terriens à quitter leur planète ne sont pas complètement irréalistes. Crise climatique, chute d'un météore... L'Humanité pourrait être obligée d'élire domicile sur une autre planète. Et dans cette hypothèse, il lui faudrait être capable de se reproduire dans l'espace.

C'est en tout cas la thèse que défend l'entrepreneur néerlandais Egbert Edelbroek, fondateur et PDG de Spaceborn United, une start-up qui travaille sur la reproduction et les éventuelles naissances dans l'environnement de gravité partielle sur Mars . Les défis sont galactiques. Les premiers rapports sexuels dans l'espace semblent utopiques, mais l'ambitieux Néerlandais est convaincu qu'il verra un humain conçu dans l'espace naître de son vivant. "Si vous voulez avoir des colonies humaines (...) au-delà de la Terre, et si vous voulez vraiment qu'elles soient indépendantes, vous devez également relever le défi de la reproduction", estime-t-i





Lire la suite: BFMTV » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

VOGUEFRANCE: Faire son lit : pourquoi il ne faut pas le faire dès le réveilIl ne faudrait pas faire son lit au réveil… Cette astuce beauté va vous faire gagner du temps de sommeil, tout en optimisant votre hygiène.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

BFMTV: - Ken Loach redonne espoir à l'humanitéVIDÉO - Du lundi au jeudi, Laurent Ruquier présente dans 'le 20H de Ruquier' le trombinoscope des personnalités qui ont marqué l'actualité.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LOBS: A la une de « l’Obs » : Delphine Horvilleur-Kamel Daoud : « Il faut réaffirmer notre humanité »Le grand dialogue entre la rabbin et l’écrivain sur le conflit israélo-palestinien.

La source: lobs | Lire la suite »

BFMTV: Otages du Hamas: 'Ils nous manquent par leur humanité', souligne le grand rabbin de FranceVIDÉO - Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, et Haïm Korsia, grand rabbin de France, étaient les invités de BFMTV ce jeudi matin.

La source: BFMTV | Lire la suite »

20MİNUTES: Réchauffement climatique : L’humanité a « perdu le contrôle » sur la fonte des glaces de l’AntarctiqueMême en respectant tous les engagements, le niveau des océans devrait inévitablement monter, alerte une nouvelle étude scientifique

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LACROİX: « The Old Oak », Ken Loach et toute l’humanité du mondeLe dernier film de Ken Loach, raconte l’accueil mouvementé de migrants syriens dans un village du nord-est de l’Angleterre miné par le chômage. D’une actualité brûlante, cette œuvre magistrale et bouleversante

La source: LaCroix | Lire la suite »