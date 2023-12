Faibles variations attendues pour les Bourses européennes avant les chiffres de l'inflation

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture après des déclarations contrastées de banquiers centraux et avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro.

Les marchés actions en Europe, qui restent sur cinq semaines de hausse d'affilée, devraient consolider leurs récents gains, d'autant que trois membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), dont Bostjan Vasle, ont jugé lundi prématuré d'évoquer une baisse des taux. Ce dernier estime en outre que la forte détente actuelle sur le marché obligataire pourrait être contre productive, conduisant à un cycle prolongé de taux élevés pour ramener l'inflation à 2%. L'évolution des prix à la consommation en novembre en zone euro sera connue à 10h00 GMT et le consensus Reuters table sur une progression stable à 2,4% sur un an. Une surprise à la hausse pourrait remettre en cause le scénario des marchés d'une baisse des taux de la BCE de 150 points de base en 202





InvestingFrance » / 🏆 75. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Offres de tablettes et liseuses électroniques pour le Cyber MondayMalheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans Voir les bons plans récents Envie d’une petite tablette tactile ? Ou bien d’une liseuse électronique pour bouquiner au coin du feu ? Le Cyber Monday constitue une belle occasion de profiter d’offres alléchantes, notamment sur des produits phares tels que les iPad d’Apple, les Xiaomi Pad, les Galaxy Tab ou encore les Kindle. Les promos se succèdent, nous sommes heureusement là pour faire le tri et vous proposer les deals les plus intéressants. C’est parti ! Retrouvez les meilleurs modèles de tablettes sur notre guide d’achat dédié

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

J-250 avant les JO de Paris: où en sont les travaux du village olympique?La France accueille les Jeux olympiques dans exactement 250 jours ce dimanche. Alors que l’échéance approche, plusieurs travaux au nord de Paris sont toujours en cours, notamment autour du village olympique. Tour d’horizon de cette partie de la Seine-Saint-Denis, qui sera au centre des attentions...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

COP28: les engagements volontaires pleuvent, avant le dur des négociations sur les fossilesDubaï - Contre le charbon et le méthane, et pour le nucléaire et les renouvelables: les pays réunis à la COP28 à Dubaï mettent les projecteurs samedi sur le monde énergétique de demain, parallèlement à de laborieuses négociations sur les moyens de parvenir à un monde sans énergies fossiles d'ici quelques décennies.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Voici les aurores boréales les plus spectaculaires observées en 2023, avant une année exceptionnelleLes experts l’affirment : en 2024, on pourra admirer les meilleures aurores boréales de ces deux dernières décennies et dans des régions inhabituelles. Un sublime spectacle...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les meilleurs deals gaming à saisir pendant la Black Friday WeekVous êtes un gamer dans l’âme, ou souhaitez faire de beaux cadeaux à un proche qui adore les jeux vidéo ? C’est le bon moment pour faire de super affaires, que ce soit sur les consoles de jeux, les jeux vidéo, ou encore les accessoires tels que les casques gamer et les manettes. Nous avons scruté le web et rassemblé pour vous les meilleurs deals sur lesquels sauter pendant cette Black Friday Week. Le gaming, c’est tout un monde ! Retrouvez sur Frandroid tous nos guides dédiés à cet univers

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Les supporters égyptiens d'Al Ahly soutiennent la cause palestinienneAu Caire, les supporters du club Al Ahly expriment leur soutien à la cause palestinienne. En Egypte, comme dans les autres pays arabes, les opinions publiques n'oublient pas Gaza où les pertes humaines dépassent les 12 000. Les conditions sanitaires à Gaza sont préoccupantes en raison des pluies et des déchets dans les rues. Pendant ce temps, le ministre français de la Défense est en tournée diplomatique dans la région.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »