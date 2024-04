Faible participation à l'opération 'collège mort' à Arinthod

Seulement une dizaine d'élèves, sur 220, se sont rendus au collège Xavier-Bichat, à Arinthod, ce jeudi 4 avril 2024. Et pour cause, parents et professeurs se sont unis pour une opération ' collège mort', doublée d'une manifestation.Dès 8h30, ils étaient une cinquantaine, tambours et pancartes à la main, pour dénoncer le manque de moyen alloué à l'établissement.

Parents et enseignants sur le même front'Cette opération collège mort est une manière de manifester sans pénaliser les professeurs, avec qui on se rejoint sur les revendications', indique Salomé, représentante des parents d'élèves.'On a une équipe d'enseignants dévoués et motivés qui déplorent, au même titre que nous parents, l'absence de moyens'.'On entend souvent de beaux discours autour de l'inclusion des élèves, notamment avec des profils particuliers, mais dans la réalité aucun moyen n’est mis en œuvre pour former les enseignants et pour accueillir ces enfants dans les conditions nécessaires'

Collège Manifestation Moyens Enseignants Parents

