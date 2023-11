Facebook et Instagram vont proposer des abonnements payants aux utilisateurs européens

Mark Zuckerberg emboîte le pas d’Elon Musk. Meta a annoncé lundi qu’il proposera à partir de novembre des abonnements payants aux Européens pour utiliser Instagram et Facebook sans publicité et ainsi se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée.

Le jackpot de Meta au troisième trimestre, qui a plus que doublé son bénéfice net à 11,6 milliards de dollars Les usagers dans l’UE, la Suisse et le reste de l’Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) « auront le choix de continuer à utiliser gratuitement » les deux plateformes avec des publicités personnalisées, « ou de s’abonner pour ne plus voir de publicités », a indiqué l’entreprise américaine.

