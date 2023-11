Facebook et Instagram vont proposer des abonnements payants mais sans pub en Europe

Meta a annoncé lundi qu'il proposera à partir de novembre des abonnements payants aux Européens pour utiliser Instagram et Facebook sans publicité -- et ainsi se conformer à la législation européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée.

Les usagers dans l'UE, la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechenstein) "auront le choix de continuer à utiliser gratuitement" les deux plateformes avec des publicités personnalisées, "ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités", a indiqué l'entreprise américaine.

