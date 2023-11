Facebook et Instagram proposent un abonnement sans publicité aux utilisateurs européens

'Voulez-vous vous abonner, ou continuer à utiliser nos produits gratuitement avec des publicités ?'. Depuis une semaine, le groupe Meta déploie une communication inédite auprès des utilisateurs européens de Facebook et Instagram. Ces derniers sont invités à choisir entre payer un abonnement pour utiliser leur compte sans pub ou continuer à en faire usage gratuitement en étant exposé à des annonces personnalisées. Le lancement de cette offre a surpris le public.

Alors qu'il semblait acquis jusqu'ici que l'utilisation de Facebook implique une collecte de données personnelles des plus généreuses, l'entreprise de Mark Zuckerberg justifie la mesure en évoquant de nouvelles règles au niveau européen. 'Les lois changent dans votre région', indique ainsi le pop-up d'avertissement. En réalité, Meta doit surtout se conformer aux dernières procédures en cours sur le continen

:

