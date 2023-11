Facebook et Instagram : Meta annonce son abonnement payant pour l’Europe

Source : Meta La rumeur avait fait du bruit : Facebook et Instagram pourraient vous laisser le choix entre de la publicité ou un abonnement payant. Désormais, l’information est officielle. Meta annonce la mise en place d’un nouveau service d’abonnement en Europe. La firme souhaite se mettre au pas de la nouvelle réglementation, le DMA et le DSA.

Si vous souhaitez vous abonner depuis un smartphone sous Android ou iOS, Meta ne veut pas couvrir la commission d’Apple et de Google, l’abonnement passe donc à 12,99 euros par mois. Cette offre sera uniquement proposée dans l’Espace économique européen et la Suisse. Comme indiqué, il va tout simplement permettre de faire disparaitre toute forme de publicités sur Facebook et Instagram.

