Facebook et Instagram attaqués en Europe pour leur offre payante

À peine mise en place, la formule payante de Facebook et Instagram est déjà attaquée devant les autorités européennes. Deux plaintes ont été déposées ces derniers jours par des associations pour contester la conformité au droit européen de l'offre commerciale lancée début novembre par Meta. La première, portée par l'association None of your business (Noyb) , dénonce un forfait payant contraire au droit européen sur les données personnelles.

La seconde, déposée par le Bureau européen des associations de consommateurs , accuse Meta de 'pratiques déloyales, trompeuses et agressives'. Dans le viseur des associations, la proposition faite aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram par le groupe de Mark Zuckerberg au début du mois de novembre de souscrire à une offre payante comprise entre 10 et 13 euros par mois pour ne pas que leurs données personnelles soient collectées à des fins de pistage publicitaire. En clair : payer pour éviter d'être ciblé. 'Meta met en place ce type d'offre sur Facebook et Instagram pour se mettre en conformité avec la réglementation européenn





