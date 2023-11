Face à la hausse des taux, les plateformes de prêts aux entreprises changent de braquet

Pour certaines, c'est plus dur que d'autres, notamment les fintechs qui ont vu leur valorisation exploser en 2021 et début 2022. Au premier semestre 2023, les jeunes pousses de la finance ont levé « seulement » 365 millions d'euros au premier semestre,Tous les articles des Echos en illimité sur le site et l’applicationLe labyrinthe souterrain du Hamas

1.300 tunnels sous la ville, soit 500 kilomètres d’un réseau comme une toile d’araignée géante : c’est le « métro de Gaza », aux mains du Hamas. Enfoncés jusqu’à 70 mètres sous terre pour résister aux bombardements, ces tunnels constituent une arme décisive pour l’organisation terroriste, experte en guérilla urbaine.

