Face à l'explosion de l'obésité, la Colombie augmente les taxes sur certains produits

Cette taxe a été attaquée en justice par plusieurs grands entrepreneurs du secteur. Mais la Cour constitutionnelle a déclaré cette année que la taxe "n'enfreint pas les principes d'égalité, de liberté économique ou de libre-marché". En 2015, quelque 56% des adultes colombiens âgés de 18 à 64 ans étaient en surpoids, selon des chiffres officiels.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAPART: Chili et Colombie rappellent leurs ambassadeurs en Israël face à l’offensive à GazaLe Chili et la Colombie ont rappelé mardi leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, Santiago dénonçant des « violations du droit humanitaire » et Bogota un « massacre ».

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Face à la tempête Ciaran, les cités littorales vont faire faceAprès Céline le week-end dernier, voici Ciaran. La nouvelle tempête déferle sur la Bretagne ce mercredi soir 1er novembre 2023, avec des vents qui devraient atteindre (ou dépasser) les 150 km/h.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: La Colombie rappelle son ambassadeur en IsraëlLa Colombie rappelle son ambassadeur en Israël

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Offre spéciale : HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 à prix réduitProfitez de l'offre spéciale sur l'ordinateur portable HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 avec une réduction de 500 euros. Équipé du processeur Intel Core de 12ème génération et d'un écran FullView 3.1K Real Color, ce modèle offre des performances élevées et une excellente qualité d'affichage. Commandez dès maintenant sur le site officiel de HUAWEI et bénéficiez de la livraison gratuite et de la possibilité de payer en quatre versements.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Meurtre d’un jeune à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : douze personnes mises en examenDouze personnes ont été mises en examen dont neuf sont actuellement écrouées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, en 2022, d'un jeune homme de...

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Soirée d’Halloween : forte baisse du nombre d’incidents par rapport à 2022 en FranceDurant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le nombre de voitures brûlées a notamment baissé de 48 %, avec 72 véhicules touchés contre 138 en 2022, selon une source policière

La source: sudouest | Lire la suite ⮕