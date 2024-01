Fabriquer une femme: le double roman d'apprentissage de Marie Darrieussecq

Avec Fabriquer une femme (1), Marie Darrieussecq signe un double roman d'apprentissage, celui de Rose, l'héroïne de La Mer à l'envers, et de Solange, celle de Clèves et d'Il faut beaucoup aimer les hommes. Soit deux amies dont on suit l'entrée dans l'âge adulte tandis que défilent les années 1980 (Mitterrand, la chute de Berlin, le Sida…) dans un petit village de province mais aussi à Bordeaux, Paris ou Londres.

Avec autant d'humour que d'habileté, l'auteure raconte l'existence «d'après Rose» et «selon Solange», leurs liens et leur affection, leurs différences et leurs malentendus, les mêmes événements vécus et interprétés autrement, leur construction personnelle et ce qu'elle dit de ce qu'on attend des femmes – et des hommes – en général. Rencontre. Madame Figaro.– Qu'est-ce qui vous a poussée à revenir à Rose et à Solange ? Marie Darrieussecq.– Quand j'ai eu environ quarante ans, je me suis rendu compte que je n'avais plus ni envie ni besoin d'inventer de nouveaux personnage





