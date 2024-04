Fabien Olicard et son pouvoir magique de mémorisation

Fabien Olicard a un pouvoir (presque) magique. Lors de ses spectacles, il est capable de faire mémoriser les vingt premières décimales de pi à ses spectateurs, sans même qu'ils s'en rendent compte. Cette aptitude à retenir absolument n'importe quoi en un temps record (ou à inciter son public à le faire l'air de rien), le mentaliste la doit à ses méthodes simples, qu'il partage sur sa chaîne YouTube (2,14 millions d'abonnés), dans ses spectacles et dans ses livres. Petit retour en arrière.

Quand il a commencé à s'intéresser à la mémoire, Fabien Olicard a constaté que les seuls ouvrages sur le sujet étaient tous consacrés à la mnémotechnie. Un goût de « trop peu » pour cet assoiffé de connaissances, qui constate que ces moyens lui permettent certes de retenir plus vite des savoirs, mais qu'il les oublie aussi vite que les autres

