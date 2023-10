F1. Max Verstappen le plus rapide aux premiers essais libres du Grand Prix du Mexique

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, 19. Le triple champion du monde, insatiable et en quête du record de victoires sur une saison ce week-end, s’est montré le plus rapide mais n’a pas non plus survolé la séance puisque le Thaïlandais Alex Albon, surprenant deuxième au volant de sa Williams, ne pointe qu’à 95 millièmes.

Devant des dizaines de milliers de fans très enthousiastes et qui ont hué Verstappen, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a pris la troisième place à 297 millièmes de son coéquipier. Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ont réalisé les quatrième et cinquième chronos, à plus d’une demi-seconde du Néerlandais.

, a-t-il ajouté au micro de Canal +. Membre de l’académie Red Bull, Hadjar pilotera également la RB19, la voiture championne du monde, lors du dernier GP de la saison à Abu Dhabi.Pourchaire n’a en revanche pas eu autant de chance car il n’a pu effectuer que quatre tours et aucun chronométré en raison de problèmes de freins sur sa monoplace.2. Alexander Albon (THA/Williams) 1’19’’813 (31)5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1’20’’297 (30)8. headtopics.com

Sifflé sur le podium du Grand Prix des États-Unis après sa 15e victoire en 18 courses cette année, Max Verstappen ne semble pas bousculé par cet accueil tant qu’il continue d’empiler les trophées et les titres de champion du monde.Déjà assuré d’être titré, Max Verstappen peut décrocher une seizième victoire cette saison lors du Grand Prix du Mexique.

