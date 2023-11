F1. Autódromo José Carlos Pace : vitesse, tracé, records… Tout savoir du circuit du GP du Brésil

Il faut attendre 1973 pour voir le tracé brésilien accueillir sa première course de Formule 1 incluse dans le championnat du monde de Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile. Une course remportée par le pilote brésilien Emerson Fittipaldi au volant de la Lotus-Ford devant le Britannique Jackie Stewart (Tyrell-Ford) et le Néo-Zélandais Denny Hulme (McLaren-Ford).

Dans les années 1980, le circuit perd le Grand Prix du Brésil qui sera organisé sur l’Autódromo International Nelson Piquet à Jacarepagua à Rio de Janeiro de 1981 à 1989. En 1985, le circuit prend le nom du pilote brésilien José Carlos Pacé, mort dans un accident d’avion en 1977. À partir de 1990, le circuit s’y déroule sans interruption.

Le tracé de l’Autódromo José Carlos Pace pour le Grand Prix du Brésil. | INFOGRAPHIE : OLIVIER BERNARD / OUEST-FRANCE Avec celui de l’Autódromo Enzo e Dino Ferrari, le circuit international de Corée, le circuit Yas Marina, le circuit des Amériques, l’Otodrom Istanbul Park et le circuit urbain de Singapour, le circuit du GP du Brésil fait partie des seuls à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La piste actuelle possède une longue ligne droite de plus d’un kilomètre, des virages rapides ainsi que des zones lentes.

Le Britannique l’emporte avec 10 secondes d’avance sur le Néerlandais et 13 secondes d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Une course mémorable pour le septuple champion du monde.Après la deuxième place de Lewis Hamilton au Grand Prix du Mexique, remporté ce dimanche 29 octobre par Max Verstappen, les débats pour la place de dauphin du Néerlandais sont relancés.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Au Brésil, des agriculteurs résistent face à la désertificationOn pourrait appeler ça un paysage lunaire, mais comme la terre fissurée de cratères est rouge, il semble plutôt sorti tout droit de la planète Mars.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Au Brésil, des agriculteurs résistent face à la désertificationOn pourrait appeler ça un paysage lunaire, mais comme la terre fissurée de cratères est rouge, il semble plutôt sorti tout droit de la planète Mars....

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Au Brésil, des agriculteurs résistent face à la désertificationOn pourrait appeler ça un paysage lunaire, mais comme la terre fissurée de cratères est rouge, il semble plutôt sorti tout droit de la planète Mars. Bienvenue d...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

LOBS: Au Brésil, des agriculteurs résistent face à la désertificationVue aérienne du désert de Gilbués, dans l'Etat du nord du Brésil du Piaui, le 30 septembre 2023

La source: lobs | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Neymar se fera opérer au Brésil le 2 novembreNeymar a prévu de se faire opérer au Brésil le 2 novembre de sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. L'intervention chirurgicale doit être menée par Rodrigo Lasmar, médecin de l'équipe nationale du Brésil. La durée de convalescence est estimée à dix mois.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Brésil : enquête ouverte sur la mort d'un chef autochtone qui a dénoncé la déforestationLes autorités brésiliennes enquêtent sur la mort, vraisemblablement par noyade, d'un chef indigène peu après qu'il a dénoncé à l'ONU des actes de déforestation et des invasions sur les terres de son peuple, a rapporté mardi la police.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕