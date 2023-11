Fêtes de la Madeleine 2024 : les Victorino Martin et la corrida concours feront leur grand retour à Mont-de-Marsan

Tauromachie. Fréquentation en hausse, JO 2024, communication : le président des villes taurines françaises fait le point Président de l’Union des villes taurines de France, le maire de Dax Julien Dubois a dressé le bilan de la temporada 2023 avant d’évoquer les dossiers de la prochaine année

Christophe Andiné a souligné « la temporada formidable réalisée par ce fer légendaire ». « Cette ganaderia a été la plus régulière avec un passage extraordinaire à Madrid, à Arles ou encore à Séville », complète-t-il.

Déjà l’année dernière, la commission taurine avait eu « l’idée de ce retour ». Au cours d’une visite de cinq jours au campo, les membres de la commission ont pu visiter cet élevage. « Il faut s’entendre sur plusieurs paramètres. Victorino Martin fils nous a mis à l’aise. On a vu un lot de toros magnifiques, plus que dignes pour nos arènes », insiste le responsable de la commission taurine montoise.

Pleinement conscient de cet enjeu, Victorino Martin fils « mettra tout en œuvre pour que ses toros soient à la hauteur de l’immense réputation ». Et Charles Dayot de souligner : « La Ville s’étant positionnée parmi les premières, elle bénéficiera de la primeur de sortir au Plumaçon une corrida premium, une des plus sérieuses en présentation ». La date de cette corrida n’a pas encore été déterminée.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Île-de-France: des événements annulés pendant les JO 2024VIDÉO - Les forains de la Foire du Trône ne pourront notamment s'installer qu'un mois au lieu de deux en raison d'un camp d'hébergement provisoire pour accueillir des militaires dans le cadre des JO. Les forains s'inquiètent désormais de le maintien même de l'événement, car un seul mois de foire est trop...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Les clients de La Banque Postale vont voir leurs frais bancaires augmenter en 2024Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Haaland au Real Madrid en 2024, des indices lâchés au Ballon d'Or ?Kylian Mbappé et Erling Haaland vont-ils se retrouver dans un proche avenir à Madrid ? Quelques coulisses font parler depuis hier...

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Les grands crus classés du Médoc en 1855 invités d’honneur en Suisse en 2024Les Grands Crus Classés du Médoc en 1855 seront les invités d’honneur du salon des vins Divinum qui aura lieu du 20 au 25 mars 2024 à Morges près de Lausanne.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Bruce Springsteen annonce 22 nouvelles dates de tournée en Europe pour 2024Bruce Springsteen vient d'annoncer 22 nouvelles dates à travers l'Europe pour 2024, dont un concert à l'Orange Vélodrome de Marseille le 25 mai. Les billets de ce concert français seront mis en vente le 7 novembre à 10 heures.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Pour sa seule date en France, Bruce Springsteen sera à l'Orange Vélodrome en mai 2024Sur 22 stades européens, Bruce Springsteen a choisi Marseille et l'Orange Vélodrome pour son concert français. L'événement est prévu le samedi 25 mai 2024 et la billetterie sera disponible le 10 novembre prochain.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕