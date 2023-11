Fête de la Toussaint : quelle est son origine et comment est-elle célébrée ailleurs dans le monde ?La Toussaint est la fête de tous les saints dans la religion catholique. Sur ce tableau de Fra Angelico, les précurseurs du Christ avec les saints et les martyrs en 1423-1424.Ce mercredi 1er novembre, c’est la fête de la Toussaint.

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Contrairement à la plupart des grandes célébrations liturgiques que sont Noël, Pâques ou encore la Pentecôte, cette fête religieuse ne vient pas des textes bibliques mais trouve son origine au IVe siècle dans l’Église d’Orient, en Turquie, Syrie ou encore en Égypte. À cette période, les Chrétiens célébraient la fête de tous les martyrs.

Halloween, c’est quoi ? Sorcières, morts-vivants, citrouilles et bonbons : tout ce qu’il faut savoir sur cette fête Comme chaque année, ce mardi 31 octobre, c’est Halloween ! L’occasion de se déguiser, de manger des bonbons, de faire la fête en famille ou entre amis, chez soi ou dans la rue. Mais d’où vient cette fête ?Depuis des temps lointains, les peuples celtes d’Irlande et de « Grande Bretagne » célébraient « Samain » à la date du 1er novembre, une fête dédiée aux morts et qui correspondait au Nouvel An celte. headtopics.com

En 835, le pape Grégoire IV sur l’ordre de Louis le Pieux, consacra une chapelle dans Rome à tous les saints de l’Église, et tout particulièrement les martyrs, et ordonne qu’ils soient honorés de façon officielle le 1er novembre, dans le monde entier. Précisons-le, la Toussaint est une fête catholique et non chrétienne. En effet, les Protestants ne la célèbrent pas.

