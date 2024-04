Fête d'anniversaire à la Résidence de la Malepère

C’est au son de l’accordéon de Guy Lacroux que la Résidence de la Malepère a fêté en chansons les anniversaires de ses résidents pour les deux mois écoulés. Le musicien a repris des chansons des années 1960 qui les ont ravis. Certains se sont même élancés pour effectuer quelques pas de danse avec Katia, l’animatrice, et le personnel de l’EHPAD.

Les résidents nés en février sont : Francisca Herrera, 90 ans ; Fatma Abada, 89ans ; Claude Coroir, 76 ans ; Watrelos Pierre, 93 ans ; Orésine Andrieu, 91 ans ; Claudine Lassalle, 86 ans ; Roselyne Cros, 78 ans. Nées en mars : Monique Théron, 88 ans, ainsi que deux centenaires, Simone Herbulot, 101 ans, et la doyenne du département, Marie-Louise Bresson, 111 ans.Elles sont toutes les deux belles-sœurs, nées en Algérie, dans un petit village près de Mascara. Marie-Louise Bresson a consacré sa vie à l’enseignement, a été institutrice, puis directrice d’écol

