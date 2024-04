Extension des bureaux de la Communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées

Les travaux de démolition des anciens ateliers d’Engie ont débuté voici une quinzaine de jours, sur l’emprise actuelle des bureaux de la Communauté de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées. Ils préparent l’extension annoncée des bureaux de l’intercommunalité, dont la livraison est prévue pour 2025.

La création d’un nouveau bâtiment, adjoint à celui existant, permettra à court terme de réunir les agents administratifs actuellement basés à Saverdun, et à l’horizon 2030, de porter à 50 le nombre d’agents évoluant sur site de l’intercommunalité."Favoriser la cohésion et les échanges"Pour le président de la communauté de communes, Alain Rochet, il s’agit de "faciliter la cohésion et les échanges au sein des services de la CCPAP, de favoriser la cohésion entre les équipes", une idée qui lui tient à cœur. "Cette extension prévoit également la désimperméabilisation du parking, ainsi que l’aménagement de différentes structures favorisant l’usage des mobilités douces", explique la CCPA

