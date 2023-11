Extension de la centrale hydraulique de Coo en Belgique

Une immense bâche rose vif trône au milieu de la vaste salle des machines de la centrale hydraulique de Coo, située sur une colline de la vallée de l'Amblève, près de Liège en Belgique. En dessous, se cache un rotor flambant neuf d'environ 300 tonnes. Dans quelques semaines, cette pièce maîtresse sera installée sur l'une des six turbines de l'usine inaugurée en 1972.

Propriété du groupe français Engie, cette centrale électrique d'une puissance d'un gigawatt (soit peu ou prou l'équivalent d'un réacteur nucléaire) fait l'objet d'un important projet d'extension requérant 67 millions d'euros d'investissements. Objectif : augmenter son volume de stockage, en agrandissant le bassin supérieur, et sa puissance de 7,5%, en renouvelant les machines, pour faire face à la pénétration de plus en plus importante des énergies renouvelables dans le système électrique européen, qui engendre des nouveaux besoins de flexibilité. La centrale de Coo est une station de turbinage et de pompage ou « STEP » dans le jargo

