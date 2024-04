Extension d'une sablière à Missillac : les habitants s'inquiètent

Lorsque ces habitants de l'Angle-Bertho à Missillac (Loire-Atlantique) ont vu il y a quelques mois s'affairer des techniciens sur les terrains agricoles voisins, ils ont été intrigués. À tel point, qu'ils sont allés à la mairie pour en savoir plus sur ce qui n'est encore qu'un projet de sablière porté par GSM. En fait, une extension de 23 hectares de celle déjà existante 2 km plus loin à la Métairie neuve. Bientôt plus de ressources à exploiter.

On sait qu'un dossier a été déposé par la société GSM. Il s'agirait d'une extension de cette sablière, à la fois sur des terres à l'Angle-Bertho vers Bergon et d'autres situées en face du site actuel qui, lui, n'aura bientôt plus de ressources à exploiter. Mais nous n'en savons pas plus. Si ce n'est que ce projet dépend d'une modification du PLU, Plan local d'urbanisme où le zonage agricole de ces parcelles passerait en zonage carrière

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas,...Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas, exfiltrées du cortège parisien

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Stationnement payant : des riverains et des commerçants remontés contre l'extension du périmètre concernéÀ Reims (Marne), le stationnement va devenir payant dans les quartiers est de la ville dès le mois d'avril. Des riverains et des commerçants sont vent debout et ont lancé une pétition.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

À l’école, l’effet alarmant des polluants et des moisissures sur la santé des enfantsSelon Santé Publique France, plusieurs dizaines de milliers de cas d'asthme seraient évitables chaque année en France chez les écoliers, si les classes étaient par exemple mieux aérées.

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »

Cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024 : la solidité des ponts et des quais en questionAprès l’incident au pont de Sully, percuté par une embarcation fin janvier, les autorités entreprennent une expertise des différents ponts et quais parisiens qui accueilleront du public et du matériel lors de la parade nautique. « L’objectif est de sécuriser et d’aménager ce qui doit l’être », souligne la Ville.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Colère des agriculteurs : après les panneaux retournés, des lignes rouges tracées devant des exploitationsDes agriculteurs du Lot-et-Garonne tracent des lignes rouges à l’entrée de leurs exploitations, dénonçant les fréquentes visites de contrôle de l’État. L’initiative a été relayée par d’autres départements.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

IVG, égalités, salaire global : des manifestants célèbrent à Sète la cause des droits des femmesUne foule de personnes se sont réunies en face de la mairie de Sète à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce vendredi 8 mars.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »