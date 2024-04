Exercice de police et de sécurité civile attentat en Lozère

Dans un contexte d’urgence attentat, la chaîne de sécurité et de secours en Lozère doit être en capacité de faire face rapidement à des évènements violents. C’est pourquoi la préfecture de la Lozère organise un exercice de police et de sécurité civile attentat. Cet exercice se déroulera jeudi 4 avril 2024, de 9 h à 17 h, dans le quartier du collège Henri-Gamala, au Collet-de-Dèze, dans un périmètre délimité.

Tester la coordination L’exercice consistera à réagir face à un attentat fictif dans un établissement scolaire. Il donnera lieu au déploiement des forces de sécurité intérieure, aux forces de secours des Sdis 48 et 30, du Samu 48, de la mairie, des préfectures de la Lozère et du Gard, de la DSDEN 48, du conseil départemental et de l’ensemble des services de l’État, afin de s’entraîner et d’évaluer la gestion d’un événement provoquant de nombreuses victime

