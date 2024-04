EXCLU : l’interview « Petit frère » de Randal Kolo Muani ! Après les victoires d' Arsenal et de Manchester City hier soir contre Luton Town et Aston Villa , Liverpool se devait de répondre à ses deux concurrents dans la course au titre. La mission était simple : s'imposer à domicile contre Sheffield United , lanterne rouge. Sur le papier, l'adversaire semblait idéal pour que les hommes de Jürgen Klopp reprennent leur place de leader, subtilisée par les Gunners hier soir.

Il ne fallait pas beaucoup de temps pour voir les Reds ouvrir le score, Darwin Nuñez profitant d'une énorme boulette d'Ivo Grbic pour donner l'avantage aux siens (17e). Dominateur, Liverpool allait néanmoins se faire surprendre peu avant l'heure de jeu après le but contre son camp de Connor Bradley qui permettait aux Blades de revenir à hauteur (58e

Liverpool Arsenal Manchester City Luton Town Aston Villa Sheffield United Jürgen Klopp Darwin Nuñez Ivo Grbic Connor Bradley

