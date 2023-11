Évry-Courcouronnes : Ils avaient organisé un trafic de cocaïne venue de Martinique

Cinq hommes comparaissaient ce vendredi devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes (Essonne) pour répondre d’un trafic de stupéfiants entre la Martinique et la métropole. Ce sont les douanes qui l’avaient mis au jour après avoir inspecté un colis en provenance de l’île en mars 2021. Ce dernier contenait 427 g de cocaïne envoyés à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), rapporte Le Parisien.

L’un d’eux avait acheté la cocaïne 6 euros le gramme en Martinique. Prix de revente estimé : entre 33 et 70 euros.« Je n’en suis pas fier, mais c’est la misère en Martinique. J’ai des enfants », a expliqué ce dernier à l’audience. Tous les prévenus étaient déjà connus de la justice et deux se trouvaient en état de récidive.

