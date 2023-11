Evacuation de l'hôpital de Gaza après une frappe israélienne

Des centaines de personnes ont fui à pied ce samedi 18 novembre après que l'armée israélienne a ordonné l' évacuation du principal hôpital de Gaza , où plus de 2 000 patients, médecins et personnes déplacées ont été pris au piège de la guerre entre Israël et le Hamas . Dans la nuit de vendredi à samedi, une frappe contre trois immeubles de Khan Younès a encore fait 26 morts et 23 blessés graves, selon le directeur de l' hôpital Nasser de cette ville du centre de la bande de Gaza .

Depuis mardi soir, l'armée israélienne mène une opération «, en dépit de l'opposition d'une partie de la caste politique au sein de l'État hébreu. Une livraison de 17 000 litres a pu être opérée vendredi 17 novembre, permettant le rétablissement partiel des services de télécommunications. On ne demande pas la lun





