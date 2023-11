Evacuation de l'hôpital Al-Shifa de Gaza suspecté d'abriter un centre de commandement du Hamas

Tsahal , l’armée israélienne, a ordonné samedi l’ évacuation «sous une heure» de l’hôpital Al-Shifa de Gaza , suspecté d’abriter un centre de commandement du Hamas , après trois jours de fouilles intenses. Ce mouvement terroriste, à l’origine des massacres du 7 octobre, avait déjà utilisé, en 2014, ce complexe pour «détenir, interroger et torturer des suspects», selon Amnesty International .

Cependant, les hôpitaux, et plus largement les centres de soins, sont protégés par le droit international humanitaire, qui régit le droit de la guerre. «Ils bénéficient même d’une protection spéciale, qui ajoute une deuxième couche s’il était nécessaire», souligne Julia Grignon, professeur de droit à l'Université Laval au Québec et chercheur à l'Irsem, le centre de recherche stratégique de l'École militaire. L’article 12 du protocole additionnel aux Conventions de Genève stipule que les «unités sanitaires» doivent être «en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques»





