Evacuation d'un village de marque en Isère suite à la présence d'une arme

Une frayeur qui se finit bien pour les consommateurs du village de marque de Villefontaine, en Isère. Il a été évacué ce mardi après-midi par les forces de l'ordre et un homme en possession d'une 'arme probablement factice' a été interpellé et placé en garde à vue, ont indiqué les autorités.

Les clients et le personnel présents dans ce centre commercial 'outlet' ont été évacués 'dans le calme' suite à un 'signalement suffisamment inquiétant pour déployer les forces de l'ordre', a indiqué à l'AFP la préfecture de l'Isère sans plus de détail.Selon des médias locaux, il s'agirait d'un individu aperçu avec une arme type Kalachnikov. Les forces de l'ordre effectuent une 'levée de doute qui est en train de se terminer'. 'On s'achemine vers une fin d'événement', a ajouté la préfecture.Selon la procureure de Vienne Audrey Quey, un homme, dont l'identité n'est pas encore vérifiée, 's’est présenté spontanément aux gendarmes présents sur plac

