EuroMillions - My Million : Comment jouer et vérifier les résultats ?

Une grille simple EuroMillions coûte 2,50 €. Quant au montant minimum du jackpot, il est de 17 millions, même si ce mardi, il atteint les 62 millions d’euros. Pour participer au tirage au sort de l’EuroMillions – My Million, il vous suffit donc de remplir une grille de 7 numéros : 5 numéros sélectionnés parmi 50, et 2 étoiles choisies sur 12. Un code My Million vous est automatiquement attribué à chaque grille EuroMillions remplie.

Envie de laisser le destin choisir les numéros à votre place ? Aucun problème : cochez simplement l’option « Flash ».Pour savoir si vous avez gagné à l’EuroMillions – My Million, rendez-vous sur TF1 le mardi et le vendredi. Le tirage EuroMillions – My Million a lieu vers 21 h 05 et le tirage My Million se déroule en direct vers 20 h 20. Vous avez d’ailleurs jusqu’à 20 h 15 pour réaliser votre prise de jeu. Si vous ne pouvez pas regarder le direct, vous retrouvez aussi les résultats du tirage au sort sur l’application mobile FDJ ou sur le site fdj.fr

